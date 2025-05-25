В Перми за 195 млн рублей продают промздание обанкротившегося бизнесмена

В Дзержинском районе Перми на продажу выставлено производственное здание на ул. Докучаева, 33в. Как указано в объявлении на сайте «Авито», строение площадью 4,7 тыс. кв. м продается вместе с земельным участком 6,8 тыс. кв. м за 195,2 млн руб. Имущество выставлено на открытые электронные торги, так как недвижимость принадлежит обанкротившемуся предпринимателю Олегу Канисеву. В здании есть производственные и офисные площади. Кроме того, в одном и том же лоте продаются права Олега Канисева в долевой собственности на участки в этой локации по ул. Докучаева, 33в, площадью 794 и 805 кв. м и здание 750 кв. м.

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В онлайн-справочнике 2ГИС отмечается, что по адресу: ул. Докучаева, 33в, располагаются компании «Аиф групп», «Вектор» в сфере металлообработки, Пермский завод такелажного оборудования, организация «Ай Эм Джи Плюс» и монтажное предприятие «Уралвент инжиниринг».

Согласно Kartoteka.ru, ИП Олег Канисев ведет деятельность в сфере аренды прочих машин и оборудования. Бизнесмен является учредителем и гендиректором ООО «РТЦ-Пром», зарегистрированного по адресу продаваемого здания. Компания производит алюминий. Раньше господин Канисев владел ныне ликвидированными предприятиями ООО «Пермь-Рэдиэйторс» и ООО «Эконефть». По данным Единого реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), бизнесмена признали банкротом в 2019 году по его же заявлению. Тогда задолженность Олега Канисева составляла более 8 млн руб., но позднее в дело заявлялись все новые кредиторы.