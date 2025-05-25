По факту убийства ВСУ жительницы Русского Поречного возбуждено дело о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства украинскими солдатами мирной жительницы села Русское Поречное Глушковского района в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Действия украинских боевиков квалифицированы как террористический акт (ч. 3 ст. 205 УК РФ)»,— говорится в сообщении СКР.

По данным следствия, ВСУ убили жительницу Русского Поречного не позднее января 2025 года. На ее теле обнаружили следы минно-взрывной травмы.

Госпожа Петренко уточнила, что следователи продолжают мероприятия по опознанию погибшей. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Установлены и привлечены к ответственности все представители ВСУ, причастные к преступлению, сообщили в СКР.

Екатерина Отрашкевич