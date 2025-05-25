В Краснодаре возобновят слушания по делу об убийствах в Сочи в 2001–2002 годах

В Краснодаре возобновят слушания по делу об убийствах в Сочи в начале 2000-х годов, пишет «Ъ». 23 мая Советский районный суд продлил арест Антранику Яланузяну, Рафаелу Чолокяну и Эдуарду Карагозяну на три месяца. Их обвиняют в трех убийствах, совершенных в 2001–2002 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Процесс приостановили из-за необходимости психиатрического обследования 76-летнего Яланузяна, который вел себя неадекватно в суде. Слушания продолжатся после экспертизы. Дело поступило в суд в сентябре 2023 года.

Согласно обвинению, в 2001 году Яланузян решил убить совладельцев фирмы «Кандагар» Самвела Чакряна и Ишхана Капекяна. Он привлек Чолокяна и Карагозяна, заплатив им по 10 тыс. долларов. В сентябре 2001 года Карагозян застрелил Чакряна, а в марте 2002 года Чолокян убил Капекяна. После их гибели партнеры якобы передали бизнес подконтрольным Яланузяну лицам. Чолокяну также вменяется убийство в мае 2002 года.