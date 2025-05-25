Ливни и грозы придут в Петербург в начале рабочей недели

Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий. В понедельник, 26 мая, в городе ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

То, что в Северной столице прогнозируются осадки, подтверждает и специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Температура воздуха ночью составит +8…+10 градусов, днем прогреется до +14…+16 градусов.

Под конец выходных в Петербурге наблюдается облачность с прояснениями, возможны кратковременные дожди. В середине дня местами могут пройти ливни с грозой.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что холодный атмосферный фронт принес в Петербург ливни и грозы 23 мая.

Татьяна Титаева