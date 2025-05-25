Прокуратура начала проверку после драки подростков с ножом в Верхней Пышме
Прокуратура Верхней Пышмы начала проверку после драки подростков, в ходе которой 12-летний мальчик получил ножевое ранение в область спины, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел вечером 24 мая в Верхней Пышме во дворе дома по ул. Петрова. Потерпевший отправился на прогулку с двумя одноклассниками, во время которой между ними разгорелся словесный конфликт, который перерос в драку с применением ножа. «Осознав содеянное, виновный вместе со вторым подростком, наблюдавшим за происходящим, сбежали с места происшествия, оставив потерпевшего в беспомощном состоянии, выбросив нож и рюкзак по дороге», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Правоохранителям нападавший подросток заявил, что не хотел применять нож, а удар нанес случайно, так как забыл, что нож находится у него в руке. После происшествия пострадавший мальчик был госпитализирован в больницу Екатеринбурга. Подчеркивается, что участники драки на учете в полиции не состояли, в школе характеризуются удовлетворительно.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведения доследственной проверки находится на контроле местного надзорного ведомства.