Прокуратура начала проверку после драки подростков с ножом в Верхней Пышме

Прокуратура Верхней Пышмы начала проверку после драки подростков, в ходе которой 12-летний мальчик получил ножевое ранение в область спины, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел вечером 24 мая в Верхней Пышме во дворе дома по ул. Петрова. Потерпевший отправился на прогулку с двумя одноклассниками, во время которой между ними разгорелся словесный конфликт, который перерос в драку с применением ножа. «Осознав содеянное, виновный вместе со вторым подростком, наблюдавшим за происходящим, сбежали с места происшествия, оставив потерпевшего в беспомощном состоянии, выбросив нож и рюкзак по дороге», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Правоохранителям нападавший подросток заявил, что не хотел применять нож, а удар нанес случайно, так как забыл, что нож находится у него в руке. После происшествия пострадавший мальчик был госпитализирован в больницу Екатеринбурга. Подчеркивается, что участники драки на учете в полиции не состояли, в школе характеризуются удовлетворительно.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведения доследственной проверки находится на контроле местного надзорного ведомства.

Мария Шараева