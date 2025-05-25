Кисловодский музей выиграл иск против подрядчика за некачественные работы

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил иск Мемориального музея-усадьбы художника Ярошенко к ООО «ВИК Проект» и постановил взыскать с компании более 4,3 млн руб. неосновательного обогащения, убытков и судебных издержек. Информация об этом опубликована картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Кисловодска Фото: администрация Кисловодска

Согласно судебному постановлению, суд отклонил ходатайства ответчика об отводе эксперта и назначении повторной судебной экспертизы. В исковом заявлении кисловодский музей требовал взыскать с петербургской компании неосновательное обогащение по контракту (от 27 июля 2020 года) в размере 3,5 млн руб., а также 862 тыс. руб. убытков, причиненных некачественным выполнением работ, и 5 тыс. руб. неустойки.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента принятия, а также в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок после вступления решения в законную силу.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ВИК Проект» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2012 году. Компания занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий. Уставный капитал общества составляет — 15 тыс. руб. Учредители — Виктор (доля в уставном капитале 34%), Алексей Вейп (33%) и Егор Колотов (33%). За 2024 год прибыль компании составляет — 3,2 млн руб., выручка — 42,4 млн руб.

Мемориальный музей-усадьба Николая Александровича Ярошенко, выдающегося русского художника-передвижника, начал принимать посетителей 11 марта 1962 года. Однако воссоздание усадьбы в ее исторических пределах продолжалось до 2015 года, когда по судебному решению комплексу вернули нижнюю, парковую часть территории. Сейчас в усадьбе функционируют три экспозиционных здания: «Белая вилла» с произведениями самого Николая Ярошенко, первый флигель, где представлены работы художников-передвижников, и второй флигель с временными выставками из фондовых коллекций.

Сегодня усадебный комплекс занимает почти два гектара земли и имеет два выхода – к Свято-Никольскому собору, где находится могила Николая Александровича и его супруги Марии Павловны, а также к известному кисловодскому парку с его достопримечательностями: Семиградусным источником, Зеркальным прудом и Стеклянной струей.

Тат Гаспарян