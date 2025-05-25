В Краснодаре возобновят процесс по делу о заказных убийствах в Сочи в 2000-х

В Краснодаре возобновят слушания уголовного дела об убийствах, совершенных в начале 2000-х годов в Сочи, пишет «Ъ». 23 мая Советский районный суд Краснодара продлил на три месяца арест Антранику Яланузяну, Рафаелу Чолокяну и Эдуарду Карагозяну. Их обвиняют в общей сложности в трех убийствах, совершенных в 2001-2002 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Судебный процесс был временно приостановлен из-за необходимости направить одного из фигурантов, 76-летнего Антраника Яланузяна, на обследование в психиатрическую больницу. Поводом послужило его неадекватное поведение в зале суда — подсудимый раздевался перед присяжными. Слушания по существу возобновятся после получения экспертного заключения о состоянии здоровья Яланузяна.

Дело передали в суд в сентябре 2023 года. Яланузяна и Чолокяна обвиняют в убийстве двух человек из корыстных побуждений общеопасным способом, Карагозяну вменяют одно убийство.

Согласно материалам обвинения, в 2001 году Яланузян решил убить совладельцев торговой фирмы «Кандагар» Самвела Чакряна и Ишхана Капекяна, чтобы завладеть их имуществом. Он привлек для исполнения Чолокяна и Карагозяна, заплатив каждому по 10 тыс. за убийство. В сентябре 2001 года Карагозян застрелил Чакряна у входа в зал игровых автоматов, а в марте 2002 года Чолокян убил Капекяна после банкета. Оба преступления произошли в Курортном городке Адлера при большом скоплении людей.

После гибели владельцев их партнер якобы согласился передать бизнес «Кандагара» подконтрольным Яланузяну лицам. Кроме того, Чолокяну вменяется еще одно убийство, совершенное в мае 2002 года в ходе бытового конфликта.

Преступникам удалось скрыться, убийства были раскрыты только в 2021 году. Все трое обвиняемых не признают вину и утверждают, что обвинение не имеет доказательств.