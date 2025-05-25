Правительство упростило оформление билетов для инвалидов на поезда

Правительство России упростило порядок приобретения билетов на специализированные места в поездах дальнего следования для граждан с инвалидностью. Об этом сообщается на сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Берёзкин, Коммерсантъ Фото: Виктор Берёзкин, Коммерсантъ

Согласно новым правилам, при покупке билетов в кассе пассажирам с ограниченными возможностями теперь не нужно предъявлять бумажные подтверждающие право на льготу документы, такие как удостоверение инвалида или медицинские заключения. Достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, и назвать номер СНИЛС. Проверка сведений будет осуществляться автоматически через государственную информационную систему «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Ранее аналогичный порядок уже применялся при покупке электронных билетов через интернет.

Изменения касаются билетов на места, адаптированные для людей с особыми потребностями, в купе поездов дальнего следования. Решение распространить упрощенный порядок на покупку билетов через кассы было поддержано общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов».