Пляж «Волна» в Сочи откроется 1 июня после благоустройства
Обновленный пляж «Волна» в Хостинском районе Сочи примет первых посетителей 1 июня 2025 года после масштабного благоустройства территории и модернизации инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
Фото: Официальный телеграм-канал главы города Сочи
В рамках реконструкции преобразили набережную и галечную полосу. При этом, как отметил господин Прошунин, сохранены исторический корпус и архитектурные объекты. На территории пляжа появятся современные зоны отдыха для взрослых и детей.
Особое внимание уделили доступности и безопасности. Пляж адаптировали для маломобильных граждан, провели тщательную очистку морского дна, установили систему видеонаблюдения. На объекте организован постоянный мониторинг качества воды.
«Уверен, уже совсем скоро вручим "Волне" главный в индустрии знак качества "Синий флаг"»,— подчеркнул глава города.
Весь персонал пляжа, включая охрану и спасателей, прошел специальную подготовку перед открытием.