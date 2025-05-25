Глава СКР поручил принять меры в отношении волгоградца за нападение на мальчика

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение по обращению о противоправных действиях в отношении 11-летнего мальчика в Волгограде. Об этом сообщает инфоцентр.

Ранее жительница Волгограда в обращении к господину Бастрыкину рассказала, что органы внутренних дел долгое время не привлекают к ответственности местного жителя, который в апреле минувшего года совершил в отношении ее 11-летнего сына противоправные действия. Со слов заявительницы, возле дома мужчины находилась группа детей. Он был недоволен этим и начал угрожать несовершеннолетним. Также волгоградец схватил за шею сына заявительницы, толкнул его и применил приемы борьбы. В итоге ребенок повредил спину при падении, ему потребовалась помощь медиков.

Мать пострадавшего мальчика обращалась в компетентные органы, но безрезультатно. Ситуация освещалась в соцсети. Глава СКР поручил начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову принять меры к передаче материала процессуальной проверки из органов внутренних дел в производство подчиненных следователей. Также господин Бастрыкин затребовал доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Павел Фролов