Прокуратура проверит данные о буллинге ученицы руководством школы в Чувашии

Прокуратура Чувашии начала проверку по сообщениям в интернете о возможном буллинге и неподобающем поведении администрации Ян-Норвашской средней школы Янтиковского муниципального округа в отношении выпускницы. Информация об этом опубликована в Telegram-канале надзорного ведомства.

На последнем звонке ученица публично рассказала о буллинге со стороны школьного руководства. Позже видео распространилось по сети и было опубликовано в том числе в Telegram-канале директора «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

В прокуратуре подчеркнули, что проверка будет всесторонней и к ней привлекут другие ведомства.

«В случае подтверждения будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования по недопущению впредь подобных нарушений и привлечению виновных лиц к предусмотренной законом ответственности», — сообщили в прокуратуре.

Влас Северин