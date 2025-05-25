Глава СКР хочет знать, почему астраханской сироте не выдают жилье

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жительницы села Яндыки Астраханской области, которая осталась без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте. Об этом сообщает инфоцентр.

Ранее автор обращения рассказала о нарушении ее жилищных прав. С 2019 года она состоит на учете лиц, которым положено жилое помещение. При этом до сих пор жилье девушке не предоставили, ее порядковый номер в очереди — 37.

Сейчас заявительница находится в декретном отпуске. С ее слов, на подачу нужных документов ей отказали в выдаче жилищного сертификата, аргументировав это доходом ниже величины прожиточного минимума. Девушка неоднократно обращалась в уполномоченные органы, но безрезультатно.

Начальнику астраханского следственного управления Ибрагиму Могушкову по поручению господина Бастрыкина предстоит также доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах и о результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения главы СКР и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов