В городе Шахты двое человек погибли в ДТП этим утром
В городе Шахты сегодня утором на проспекте Ленинского Комсомола произошло ДТП, в котором погибли двое человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации правоохранителей, водитель ВАЗ-21099 1972 года рождения, превысил скорость, из-за чего потерял управление над автомобилем. Легковушка вошла в неконтролируемый занос и столкнулась со столбом линий электропередач.
Водитель ВАЗа и его пассажир 1986 года рождения скончались на месте.