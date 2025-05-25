«С» упала, «Б» пропала

В пятницу, 23 мая, почти половина из 350 сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ), консультативного органа при президенте, отвечающего за координацию деятельности министерств и ведомств в сфере внешней политики и безопасности, была отправлена в административный отпуск. Как выяснили журналисты, роль и значение СНБ, существующего с 1947 года, планируется существенно снизить. Президент США Дональд Трамп видит его пережитком прошлого и представительством «глубинного государства», а чиновников, которые там работают,— недостаточно лояльными по отношению к нему лично и его политическому курсу. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Правительство Дональда Трампа продолжает чистки в госаппарате. В пятницу в административный (принудительный оплачиваемый) отпуск были отправлены более 100 сотрудников Совета национальной безопасности, сообщил СNN со ссылкой на двух «официальных лиц США и другой источник, знакомый с этим вопросом».

СНБ был создан в 1947 году при администрации президента Гарри Трумэна в соответствии с Законом о национальной безопасности. Совет стал важнейшей частью президентской администрации, обеспечивая комплексный подход к решению задач, стоящих перед страной.

СНБ был ключевым органом в разработке и координации внешней политики, рекомендациях по вопросам национальной безопасности, кризисному реагированию, в координации важнейших операций за рубежом.

Фактически он объединял в единую систему все дипломатические, военные и экономические инструменты федерального правительства. В годы президентства Джона Кеннеди СНБ сыграл решающую роль в преодолении Карибского кризиса. В работе СНБ были традиционно задействованы различные департаменты и агентства, включая Пентагон, Госдеп, Министерство внутренней безопасности и разведслужбы.

Как выяснил CNN, в четверг, 22 мая, госсекретарь Марко Рубио, который после скандального ухода Майка Уолца, ожидающего назначения постпредом США в ООН, стал и. о. главы СНБ, провел совещание с высокопоставленными членами совета. Это вызвало волнение у рядовых сотрудников, заподозривших, что речь идет о серьезной реорганизации структуры. В пятницу в 15:45 по Вашингтону совещание было проведено еще более узким составом.

А уже через полчаса после начала встречи около сотни сотрудников СНБ получили «письма счастья» от главы его аппарата Брайана Маккормака. В них говорилось, что сотрудникам дается полчаса на уборку своих столов, после этого им необходимо покинуть помещение. Многие были направлены обратно в ведомства, которые они представляли,— Пентагон, Минфин, ЦРУ и др. При этом в число отправленных в отпуск входят не только кадровые чиновники, но и профильные эксперты в области внешней политики, которых наняли уже при президентстве Дональда Трампа, и идти им попросту некуда.

В то время как при других президентах СНБ служил крайне важным органом для координации внешнеполитической повестки, при Дональде Трампе его роль значительно сузилась, и ожидается, что реорганизация еще больше снизит влияние структуры в Белом доме.

Как поясняет Axios, президент и госсекретарь намерены передать многие из функций СНБ Госдепартаменту и Министерству обороны. Белый дом видит в совете «печально известный бюрократический орган, в котором работают давно прижившиеся там чиновники, не разделяющие видение президента», отмечает издание. Один из сотрудников администрации в беседе с Axios охарактеризовал реорганизацию как еще один шаг Дональда Трампа и Марко Рубио в борьбе против того, что они считают «глубинным государством».

Несмотря на обсуждение возможных кандидатур на должность главы СНБ, господин Рубио, по словам двух источников, знакомых с перестановками в администрации, продолжит исполнять обязанности советника президента по национальной безопасности «как можно дольше». По крайней мере так хочет сейчас Дональд Трамп. «Марко — тот, кто всем управляет и принимает решения»,— пояснил один из чиновников в беседе с изданием. Таким образом, Марко Рубио, который руководил реорганизацией USAID и пытается оптимизировать работу Госдепартамента, продолжает укреплять свои позиции в администрации Трампа, заручаясь все большим доверием президента.

Екатерина Мур