Зарплата начальника автоколонны в логистических компаниях Казани может достигать 180 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщают аналитики сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани начальник автоколонны может получать до 180 тысяч рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Казани начальник автоколонны может получать до 180 тысяч рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Москве эта должность может приносить до 240 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — до 210 тысяч рублей.

В Казани начальная зарплата для кандидатов с профессиональным или неполным высшим образованием, водительскими правами категории C и опытом работы механиком или инженером начинается от 60 тыс. руб. Для тех, кто владеет программой «1С:Управление автотранспортом» и имеет опыт руководства автопарком, зарплата может составлять от 65 до 75 тыс. руб.

Кандидаты с высшим техническим образованием и аттестатом по безопасности дорожного движения могут зарабатывать от 75 до 110 тыс. руб. На самую высокую зарплату, от 110 до 180 тыс. руб., могут рассчитывать специалисты с опытом руководства автопарком из более чем 50 единиц грузовой техники и стажем работы в должности не менее пяти лет.

Влас Северин