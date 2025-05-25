На Солнце произошли две мощные вспышки

Ученые зафиксировали на Солнце две мощные вспышки класса Х и М утром 25 мая. Вспышки класса Х могут провоцировать сильные магнитные бури. Об этом сообщает пресс-служба Института прикладной геофизики (ИПГ) им. Федорова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdul Saboor / Reuters Фото: Abdul Saboor / Reuters

Первая вспышка произошла в 4:52 мск и продлилась 17 минут. «Вспышка была довольно импульсивной, непродолжительной, так что ожидать заметного выбора солнечного вещества не следует»,— прокомментировал явление ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он добавил, что ученые изучат возможное влияние вспышки на космическую погоду после поступления новых данных.

Вторая вспышка класса М была зафиксирована в 9:35 и продлилась 11 минут. По прогнозу ИПГ, 25-го и 26 мая вспышечная солнечная активность будет от умеренной до высокой, ожидаются вспышки класса Х. 24 мая ученые зафиксировали одну вспышку класса М, 10 вспышек класса С и три всплеска класса B.

Всего существует пять классов солнечных вспышек в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Вспышки на Солнце могут стать причиной сбоев в работе энергетических и навигационных систем, а также вызывать сбои напряжения в промышленных сетях.