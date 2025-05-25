В Йошкар-Оле при пожаре в бане пострадал человек, площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС по Марий Эл.

Всего за сутки в республике зарегистрировано три пожара, включая одно возгорание мусора. В деревне Коркатово Моркинского района огонь также повредил жилой дом на площади 120 квадратных метров.

Пожарно-спасательные подразделения также дважды выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.

Влас Северин