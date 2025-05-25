В Новороссийском порту 25 мая пройдут военные учения

Новороссийская военно-морская база 25 мая с 16:00 до 18:00 проведет учения с боевыми стрельбами по отражению атак беспилотников в акватории морского порта, на время которых запретят движение всех маломерных судов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В ходе учений военные отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Учения будут включать практические стрельбы из артиллерийских установок с молов Военной гавани.

На время проведения мероприятия в акватории порта запрещается движение любых маломерных судов и плавсредств. Под запрет попадают суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, а также средства для водного спорта — гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и аналогичное оборудование.

Также будут запрещены любые виды подводных работ и водолазные спуски, включая погружения с берега.

Лия Пацан