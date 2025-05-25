«Краснодар» получит 1,25 млрд рублей призовых по итогам чемпионства в РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» получит наибольшие призовые по итогам Российской премьер-лиги сезона 2024/25. Команда Мурада Мусаева, ставшая чемпионом России, заработает 1,249 млрд руб. за победу в турнире и лидерство в рейтинге бонусов за аудиторию, подсчитали в Metaratings.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На втором месте по сумме вознаграждения расположился «Зенит» с 1,091 млрд руб. Тройку лидеров замыкает ЦСКА, которому полагается 1,004 млрд руб. «Спартак» получит 930 млн руб., «Динамо» — 849 млн руб., «Локомотив» — 763 млн руб., а «Рубин» — 680 млн руб.

Наименьшие суммы достанутся «Ахмату» (326 млн руб.), «Оренбургу» (334 млн руб.) и «Факелу» (344 млн руб.). Дополнительно лига распределит между клубами 277,5 млн руб. за соблюдение маркетинговых требований.

Лия Пацан