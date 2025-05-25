Спасатели Ставрополья заложили аллею к 100-летию пожарной службы
Сотрудники МЧС Ставрополья заложили «Аллею столетия» в преддверии празднования 100-летия Государственной противопожарной службы, которое состоится в 2027 году. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Фото: МЧС Ставропольского края
Во время экологической акции спасатели высадили более 20 фруктовых деревьев на территории 10-й пожарно-спасательной части. Теперь фасад здания украшают яблоневые, сливовые и абрикосовые саженцы, адаптированные к местному климату, что обеспечит их успешную приживаемость.
В мероприятии приняли участие как действующие представители МЧС, так и ветераны ведомства. Инициатива направлена не только на благоустройство территории, но и на сохранение традиций специалистов надзорной деятельности.
Дальнейший уход за молодыми растениями возьмут на себя сами сотрудники чрезвычайного ведомства.