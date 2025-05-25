Губернатор Севастополя предложил снять фильм о победе ФК «Краснодар» в РПЛ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев намерен обратиться в Министерство культуры РФ, Фонд кино и Институт развития интернета с предложением экранизировать историю первой победы футбольного клуба «Краснодар» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом глава региона, возглавляющий комиссию Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям, сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Как руководитель комиссии Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям, считаю, что это история, которую точно надо экранизировать», — написал господин Развожаев.

Губернатор также поздравил с триумфом тренерский штаб, футболистов, жителей Кубани и главу региона Вениамина Кондратьева. Особо он отметил вклад основателя клуба: «Невозможно говорить о Краснодаре без упоминания его основателя Сергея Николаевича Галицкого. Это его грандиозная мечта, терпение, философия, инвестиции. Это пример русского успеха, достигнутого благодаря трудолюбию и искренней любви к делу».

ФК «Краснодар» в заключительном матче сезона одержал победу на домашнем стадионе над московским «Динамо» со счетом 3:0, впервые став чемпионом России за 17 лет существования клуба.

Наталья Решетняк