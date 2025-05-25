Сергей Шишкарев рассказал об обстоятельствах недопуска «Черноморца» к РПЛ

Новороссийский «Черноморец» не получил лицензию для участия в Российской премьер-лиге сезона 2025/26 из-за несоответствия стадиона современным требованиям. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета клуба Сергей Шишкарев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Для меня, для клуба, для города это очень горькая весть. У нас нет проблем с финансированием, составом, главным тренером. Нет проблем и с результатом: еще осенью 2022 года “Черноморец” был середняком второго дивизиона, а сейчас по спортивному принципу команда претендовала на выход в РПЛ, заняв третье место в ФНЛ. Но “Центральный” — муниципальный стадион, который не принадлежит клубу, и каким бы уютным, родным, намоленным местом он не был, “Центральный” давно устарел. Морально и инфраструктурно»,— написал он.

Бизнесмен пытался договориться об аренде сочинского стадиона «Фишт», но безуспешно. Он предлагал оплатить все расходы, включая содержание поля и замену газона, что снизило бы нагрузку на краевой бюджет. «До последнего момента я рассчитывал договориться об аренде сочинского стадиона “Фишт”. Увы, не получилось. Если и решу рассказать о причинах, то не сегодня. Пока же скажу: как бизнесмену, человеку, бесконечно любящему Новороссийск и весь Краснодарский край, мою малую Родину, мне чрезвычайно обидно»,— отметил Сергей Шишкарев.

Также рассматривался вариант использования «Ростов-Арены», но регламент запрещает проводить домашние матчи за пределами региона.

Ранее Российский футбольный союз сообщил, что помимо «Черноморца», лицензии для участия в РПЛ в следующем сезоне не получили «Химки» и «СКА-Хабаровск». В переходных матчах за право играть в РПЛ «Урал» сыграет с «Ахматом», а «Сочи» встретится с «Пари НН».

Контекст:

Лия Пацан