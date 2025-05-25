Бастрыкин получит доклад после проверки данных о сливе сточных вод в Балезино

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкину получит доклад о результатах проверки данных о сливе сточных вод в поселке Балезино, сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СКР Фото: Информационный центр СКР

«В соцсети сообщается, что в Балезино… из-за неисправности очистных сооружений более десяти лет сточные воды сливаются на рельеф местности в районе улицы Азина, а также в реки Извилку и Шайшурку, загрязняя их»,— добавили в СКР. Балезинцы «вынуждены задыхаться» от неприятного запаха. «Многочисленные обращения в администрацию результатов не принесли, меры к разрешению проблемы не принимаются»,— указали в ведомстве.

Региональное СУ СКР проводит процессуальную проверку. О ее ходе и результатах доложат Александру Бастрыкину. Проверка поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.