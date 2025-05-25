На Дону за прошедшие сутки пожарные ликвидировали 11 возгораний

В Ростовской области за прошедшие сутки силами МЧС было ликвидировано 11 возгораний. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Уточняется, что огнеборцы потушили 10 техногенных пожаров и одно загорание сухой растительности. Специалистов также привлекли для ликвидации последствий семи ДТП и одного происшествия на воде.

Всего МЧС за прошедшие сутки привлекли 228 сотрудников и 57 единиц техники.

Константин Соловьев