С начала 2025 года на территории Республики Татарстан зарегистрировали 35 многоквартирных домов. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Росреестра Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала года в Татарстане зарегистрировали 35 новых многоквартирных домов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ С начала года в Татарстане зарегистрировали 35 новых многоквартирных домов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

18 домов построены в Казани, шесть — в Пестречинском районе, четыре — в Набережных Челнах. В Лаишевском и Высокогорском районах — по две новостройки, а в Альметьевском, Зеленодольском и Нижнекамском — по одной. В прошлом году на кадастровый учет было поставлено 136 домов.

Росреестр напоминает, что с 1 марта 2025 года юридические лица, включая застройщиков, обязаны подавать документы в Росреестр в электронном виде. В апреле этого года было подано 1463 обращения на регистрацию долевых договоров участия.

Влас Северин