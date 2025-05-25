Акция «Чистый город» против наркорекламы стартовала в Ставрополе
На северо-западе Ставрополя провели акцию «Чистый город» против рекламы наркотических ресурсов. Молодежные активисты и добровольцы устранили незаконные надписи с проспекта Юности, улиц Шеболдаева, Васильева и Васякина, сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ
«Муниципалитет комплексно подходит к профилактике пагубных привычек и формированию среди населения и молодежи нетерпимого отношения к немедицинскому употреблению наркотических и сильнодействующих веществ. Наша молодежь активно подключена к этой работе»,— комментирует глава Ставрополя Иван Ульянченко.
Мероприятие продлится до конца мая.
В регулярных рейдах по выявлению и удалению надписей участвуют специалисты районных администраций совместно с управляющими компаниями, ТСЖ и жителями города.