Акция «Чистый город» против наркорекламы стартовала в Ставрополе

На северо-западе Ставрополя провели акцию «Чистый город» против рекламы наркотических ресурсов. Молодежные активисты и добровольцы устранили незаконные надписи с проспекта Юности, улиц Шеболдаева, Васильева и Васякина, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Муниципалитет комплексно подходит к профилактике пагубных привычек и формированию среди населения и молодежи нетерпимого отношения к немедицинскому употреблению наркотических и сильнодействующих веществ. Наша молодежь активно подключена к этой работе»,— комментирует глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Мероприятие продлится до конца мая.

В регулярных рейдах по выявлению и удалению надписей участвуют специалисты районных администраций совместно с управляющими компаниями, ТСЖ и жителями города.

Тат Гаспарян