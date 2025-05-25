Первая партия кудымкарской премиальной колбасы поступила в продажу

Первая партия премиальной колбасы мясокомбината «Петровский мясной дом» поступила в продажу. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» владелец предприятия, депутат краевого заксобрания Алексей Петров. По его словам, всего было выпущено 200 кг продукта под разными брендами, в том числе «Президентская» и «Пермяцкая». Часть изготовленной продукции продана в Кудымкаре в фабричных магазинах, другая — поступила в продажу в оптовые сети. Оптовая цена за килограмм продукта составила 1,3 тыс. руб.

Напомним, первая партия премиальной колбасы комбината «Петровский мясной дом» была выпущена в конце марта. Тогда же ее отправили на оценочную экспертизу для получения необходимой сертификации. Для выпуска используются две камеры для создания сыровяленого сервелата. Мощность каждой из них составляет 200 кг в месяц. Один из сортов — коньячный.

В январе «Ъ-Прикамье» сообщал, что депутат краевого заксобрания Алексей Петров запустит на базе своего действующего мясокомбината в Кудымкаре производство сыровяленых деликатесов, в том числе хамона. Цена за 1 кг продукта составит от 1 тыс. руб. Продукция будет продаваться в продуктовой сети «Петровский. Наши продукты». Ранее предполагалось, что на предприятии будет установлена одна камера мощностью до 300 кг в месяц.