Роман Вильфанд: Черное море прогреется для купания к середине июня

Комфортная для купания температура воды на черноморских курортах России установится не ранее середины июня, в Крыму — немного позже. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По его словам, солнечная энергия постепенно нагревает прибрежные воды. Сейчас температура еще не достигла показателей, подходящих для купания: в Туапсе и Сочи она составляет около 15 градусов, в Анапе и Геленджике — 16.

«Ожидается, что температура воды в Черном море достигнет комфортных для купания 22 градусов лишь к середине июня, в Крыму — чуть позже», — отметил Вильфанд.

Специалист добавил, что быстрее всего прогревается Азовское море у Ейска, где купальный сезон может стартовать с начала июня.

Что касается воздуха, на юге европейской России его температура будет превышать норму на 1-2 градуса и сохранится в пределах 25-30 градусов до конца мая.

Лия Пацан