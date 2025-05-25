В Казани за сутки произошло 133 ДТП

За последние сутки в Казани зарегистрировано 133 дорожно-транспортных происшествия. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

В трех авариях получили травмы 3 человека, к счастью, летальных случаев не зарегистрировано. Причинами инцидентов стали превышение скорости, непредоставление преимущества пешеходам на регулируемых и нерегулируемых переходах, а также нарушение правил передвижения на средствах индивидуальной мобильности.

Сотрудники ГИБДД оформили 75 дорожных происшествий через специализированные центры и еще 30 случаев непосредственно на местах аварий. В ходе рейдов правоохранители выявили 7 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения и 4 случая вождения без соответствующих прав.

Также к административной ответственности привлекли 8 мотоциклистов и 14 пользователей электросамокатов за различные нарушения ПДД. В территориальные отделы полиции доставлен 1 гражданин, подозреваемый в совершении преступления.

Влас Северин