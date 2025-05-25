Федеральные судьи США видят угрозу своей безопасности в решениях Трампа

Федеральные судьи США в рамках закрытых встреч обсуждают самостоятельное управление силами безопасности из-за опасений, что президент Дональд Трамп может лишить их органа защиты на фоне поступающих угроз. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Сейчас за безопасность федеральных судей отвечает Служба маршалов США, подконтрольная генпрокурору Пэму Бонди. По данным издания, в начале марта у них возникла идея о самостоятельном управлении органом. Тогда группа из около 50 судей встретилась в Вашингтоне для проведения полугодового заседания Судебной конференции. В рамках нее члены комитета по безопасности якобы говорили об угрозах, возникающих из-за ужесточения политики господина Трампа и усиления критики несогласных.

Издание пишет, что после проведения заседания в марте и утверждения постановления суда низшей инстанции о том, что администрация господина Трампа должна платить подрядчикам закрытого Агентства США по международному развитию (USAID), угрозы судьям усилились. А одному из них, отменившему указ президента об ограничении права на гражданство по праву рождения для всех, домой вызывали спецназ, пишет WSJ.

По данным WSJ, судьи обсуждают полный перевод Службы маршалов под контроль судов. При этом в американском Минюсте ответили, что орган продолжит защищать безопасность федеральных судей.

Екатерина Отрашкевич