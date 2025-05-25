Компания из Оренбуржья намерена обанкротить верещагинский «Ремпутьмаш»

ООО «Русшпала» (Орск, Оренбургская область) сообщило о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным АО «Верещагинский ПРМЗ “Ремпутьмаш”». Данные об этом содержатся в системе «СПАРК-Интерфакс». В марте этого года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск ООО к прикамскому предприятию о взыскании свыше 2,748 млн руб. В 2024 году «Русшпала» и ответчик договорились о поставке в адрес верещагинского завода деревянных шпал. Подрядчик свои обязательства выполнил, но АО оплату так и не произвело. На момент размещения уведомления в мае текущего года «Ремпутьмаш» обязательства все еще не выполнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

Верещагинский завод по ремонту путевых машин и производству запасных частей основан в 1961 году на базе паровозного депо, существовавшего с 1902 года. С 2003 года предприятие являлось филиалом ОАО «Российские железные дороги». С 2018 года входит в холдинг «Синара — Транспортные машины». По информации на сайте «Синары», сейчас Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» специализируется на средних ремонтах локомотивов ТЭМ18 и 2ТЭ116. Выручка предприятия по итогам прошлого года составила 1,8 млрд руб., чистый убыток — 263,5 млн руб.