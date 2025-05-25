В Омской области появится музей Победы в СВО

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поддержал инициативу бойцов о создании в региональной столице музея, посвященного победе в специальной военной операции.

Вчера на оперативном совещании регионального кабинета министров глава области отметил, что открытие музея в Омске состоится после «окончательного разгрома противника». «Бойцы выразили готовность помочь в сборе экспонатов для будущей экспозиции»,— сообщили в правительстве области.

Виталий Хоценко поручил главе минкульта Юрию Трофимову проработать вопрос организации подобных центров памяти в муниципальных районах региона.

В начале этой недели господин Хоценко посетил подшефный Омской области город Стаханов в Луганской народной республике, где и услышал об идее открытия в Приангарья нового военно-исторического музея.

Михаил Кичанов