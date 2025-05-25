Трамп: США анализируют опыт использования БПЛА на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что армия Соединенных Штатов анализирует опыт использования беспилотников в российско-украинском конфликте. По его словам, обстановка в зоне боевых действий демонстрирует то, как развитие технологий меняет характер вооруженных конфликтов.

«К сожалению, мы видим это на примере России и Украины. Мы изучаем это. Видим беспилотники, которые спускаются под углом, со скоростью и точностью. Мы никогда не видели ничего подобного»,— сказал Дональд Трамп, выступая перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

В своей речи президент США также заявил, что страна приступила к серийному производству гиперзвукового оружия. Он также сказал, что чертежи таких ракет могли похитить в период президентства Барака Обамы.