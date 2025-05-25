Искусство быть обычным

Вышел в свет новый студийный альбом Леонида Агутина «Н.В.Л.», в котором певец и автор песен не превзошел самого себя и, кажется, не собирался. Альбом послушал Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Агутин на концерте, 17 августа 2024 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Леонид Агутин на концерте, 17 августа 2024 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Новый альбом «Н.В.Л.» вышел спустя чуть больше чем год после пластинки «Все не зря», которая прервала довольно долгое по меркам Леонида Агутина молчание. Альбом «Все не зря» был ответом на вопрос Агутина прежде всего самому себе: как сочинять популярную музыку в новом мире? Агутин не тот артист, который мог продолжать жить и писать так, будто вокруг ничего не изменилось. Поэтому первые же песни альбома — «Скажи хоть что-нибудь» и «Все не зря» — были проникнуты острым ощущением грусти и невозможности все вернуть. В целом же «Все не зря» был альбомом жизнелюбивым и полным авторских поисков, в нем нашлось место и блюзу, и индийским, и ближневосточным мотивам, и Александру Сергеевичу Пушкину, не говоря уже о фирменном латино-вайбе. «Все не зря» — массивная работа, которая двигала агутинский миф вперед.

«Н.В.Л.» («Надежда, вера и любовь») — альбом, по поводу которого Леонид Агутин дал массу комментариев, но главного не сказал. Дело в том, что лидер сочинительского цеха своего поколения, оказывается, может писать и на уровне своих коллег, которые на тему новаторства или небанальных гармонических ходов вообще не запариваются. То есть он вполне мог бы сказать: «Если вас интересовало, могу ли я на скорую руку записать обычный поп-альбом, то да. Я могу быть обычным».

Не то чтобы Леонид Агутин обошелся в «Н.В.Л.» без латиноамериканских влияний, совсем нет. Его группа освоила все оттенки латино настолько безупречно, что этот режим она способна поддерживать словно на автомате.

Возможно, в этом и плюс, и минус сегодняшнего периода в творчестве Агутина. «Альбом родился как-то легко, органично — просто появился, и всё»,— написал музыкант в соцсетях. И действительно, песни такие, словно появились сами собой.

Открывающая альбом песня «Пойдем домой» — бразильско-карнавальное музицирование и текст, в котором фигурируют «речка», «луг», «резная ограда» — то, чего в мире «босоногого мальчика» раньше не было. Этакая среднерусская мовида. Трек для каталога Агутина вполне освежающий, но и в целом его альбом кренится в сторону реалий банальной эстрады. Здесь нет новой порции тестостеронового латино и доступного джаз-рока, в которых автор силен как никто.

Две песни в альбоме «Н.В.Л.», собственно «Н.В.Л.» и «Нежно», написаны для сериалов, а сами сериалы не то чтобы стали большими событиями, то есть это вполне рядовые поп-песни с заданным настроением. Баллада «Нежно» — уверенный агутинский стандарт, даже в отрыве от видеоконтента, для которого она сочинена, и все равно не отпускает ощущение, что муза в момент ее создания отвлеклась на кого-то другого.

Реальная муза Леонида Агутина Анжелика Варум поет в очередном их дуэте — «Я не тот, ты не та». Тема песни — расставание, и, вероятно, кого-то из слушателей до сих пор всерьез волнует тема надежности супружеского союза двух артистов. Однако есть более серьезная проблема: она сильно уступает другим дуэтам Агутина и Варум, и в первую очередь — грандиозной «Я буду всегда с тобой». Есть ощущение, что автор мог бы чуть больше времени провести за созданием новой композиции, найти чуть менее банальные краски.

Точки над i расставляет песня «Оля», повествующая о встрече героя с одноклассницей, которая, естественно, «все та же».

Это не первая песня Агутина в жанре «шансон», у него даже есть награды от соответствующей радиостанции. Однако всегда очень важно, чтобы слушатель, который никогда раньше не встречал песен какого-либо исполнителя, смог получить представление о его музыке буквально по первой, случайно попавшейся композиции и захотел пойти дальше. «Оля» — песня, которая дает совершенно превратное представление о том, что такое Леонид Агутин. В ней всё — анти-Агутин, от рифмы «пронеслись года — прекрасна, как тогда» до пресного, пустого в мелодическом смысле припева. Банальные строчки Агутин всегда умел встраивать в остроумные аранжировки, но на этот раз результат прискорбный. И как-то совсем не хочется восхищаться чисто стихотворными, мелодекламаторскими треками, которые Агутин разместил в делюкс-версии альбома. Он не великий поэт и не великий чтец, он — мастер песни, не более и не менее.

Лучшая песня альбома имеет не самое цепляющее название «Колыбельная» и размещена в самом конце. Вот в ней Леонид Агутин возвращается к себе. «Все умирают, но хочется, знаешь, пожить» — блюз с прекрасным соло на трубе и фирменным скэтом певца. Словно Леонида Агутина взяли в заложники, но в конце альбома он нам моргнул.

Игорь Гаврилов