Ставропольское УФАС внесло поставщика школьного питания в РНП 15 раз

Ставропольское УФАС включило предпринимателя, не обеспечившего горячее питание в 15 школах края, в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Образовательные учреждения обратились в антимонопольную службу после того, как заключенные контракты на обеспечение учеников питанием не были исполнены должным образом. Предприниматель не сумел наладить работу согласно взятым обязательствам.

По результатам рассмотрения всех поступивших заявлений УФАС приняло решение включить индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков 15 раз.

Тат Гаспарян