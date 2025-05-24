В Свердловской области силовики нагрянули на вечеринку с травести-артистами

Сотрудники силовых структур задержали 26 человек на ЛГБТ-вечеринке («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России), которая проходила в Каменске-Уральском Свердловской области. На организатора вечеринки составили протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

У задержанных сняли отпечатки пальцев и позже отпустили, рассказали ТАСС в силовых структурах. Уголовное дело может быть возбуждено по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Организатору по этой статье грозит до восьми лет лишения свободы.

Вечеринка была организована «в стиле 90-х», пишет агентство. Туда пригласили травести-артистов — тех, кто изображает людей противоположного пола. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов в рейде участвовали участники ультраправого движения «Русская община».