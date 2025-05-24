В воскресенье в Татарстане ожидается теплая погода с температурой до +22 градусов

В воскресенье, 25 мая, в Татарстане и Казани ожидается теплая погода с температурами до 22 градусов, сообщили в Гидрометцентре республики.

В течение суток на территории республики ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов, днем — от +17 до +22 градусов.

В Казани также ожидается переменная облачность без дождей. Ночные температуры составят от +5 до +7 градусов, а днем — от +20 до +22 градусов.

Влас Северин