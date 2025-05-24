Новым директором «Каздорстроя» назначен экс-директор «Нурлатдорстрой» Иван Захаров

Новым директором ОАО «Каздорстрой» назначен Иван Захаров, ранее возглавлявший «Нурлатдорстрой» и «КДМС». Это четвертая смена руководства в компании за текущий год. Об этом сообщает «Реальное время».

Весной 2024 года Александра Орехова сменил Дамир Мадьяров из группы компаний «Ядран». Однако он пробыл на должности недолго — сначала его заменил Данис Гарипов, затем Михаил Путин. 20 мая руководство перешло к Ивану Захарову.

Частая смена руководства началась с 2022 года. До этого, с момента основания в 2002 году, у «Каздорстроя» было всего три директора. В 2022 году компания получила госзаказы на 45,7 млрд руб., но в последующие годы объем контрактов снизился. В 2023 году он составил 437 млн руб., а в 2024 году — 23 млн руб. В 2025 году ожидается рост до 99 млн руб. для работ на трассе М-7 «Волга».

Влас Северин