Футболисты «Акрона» завершили сезон на девятом месте в РПЛ

В субботу, 24 мая, в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты тольяттинского «Акрона» принимали московский «Локомотив». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу столичной команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе хозяев отличились Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев, Сергей Пиняев, а в добавленное время игрок хозяев Арсений Дмитриев срезал мяч в свои ворота. У «Акрона» мяч забил Беншимол.

Тольяттинский клуб с 35 очками финишировал на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 53 баллами завершил сезон на шестой позиции.

Андрей Сазонов