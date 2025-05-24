Футболисты «Акрона» завершили сезон на девятом месте в РПЛ
В субботу, 24 мая, в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты тольяттинского «Акрона» принимали московский «Локомотив». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу столичной команды.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В составе хозяев отличились Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев, Сергей Пиняев, а в добавленное время игрок хозяев Арсений Дмитриев срезал мяч в свои ворота. У «Акрона» мяч забил Беншимол.
Тольяттинский клуб с 35 очками финишировал на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 53 баллами завершил сезон на шестой позиции.