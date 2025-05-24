Работы Марка Шагала соберут в Пушкинском музее

В Пушкинском музее в 2025 году пройдет выставка картин Марка Шагала. Она объединит почти все работы художника, которые находятся в России, говорят организаторы. Выставку планируется открыть в декабре. Для посетителей она будет доступна до марта 2026 года. В Пушкинском музее отмечают, что экспозиция будет выстроена вокруг событий, «которые повлияли на жизнь и творчество Шагала». Организаторы пока не раскрывают, какие именно работы художника будут представлены. При этом они сообщают, что в коллекции Пушкинского музея находятся такие произведения, как «Ноктюрн», «Белая лошадь», а также «Художник и его невеста».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Точное количество полотен Шагала, которые находятся в России, неизвестно, говорит арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич. По его словам, немало картин сейчас хранится в частных коллекциях: «Марк Захарович Шагал — художник уникальный, поскольку он абсолютная легенда и лидер для мирового, национального и белорусского искусства. Белорусы считают его своим и довольно справедливо: он родился в Витебске, который тогда входил в Российскую Империю. Выставки его всегда вызывают громадный интерес. У нас давно не было большой выставки Шагала, вернее они постоянно возникают то здесь, то там, какие-то отдельные сегменты его творчества появляются либо в общих проектах, либо в персональных, но вот такого огромного single artist-проекта, то есть проекта одного художника, не было очень давно.

И хорошо, что ГМИИ и директор ГМИИ Ольга Галактионова замахнулись на этот проект, который обещает стать блокбастером. А у нас давненько не было выставок-блокбастеров, во время которых, фигурально выражаясь, выносят двери музеев. Эта выставка будет пользоваться несомненным вниманием и зрителей, и специалистов, поскольку обещают участие всех, я надеюсь, музеев Российской Федерации, возможно, и Белоруссия почти наверняка подключится. Конечно, у нас не будет работ с Запада, но и в наших государственных и частных коллекциях Шагала очень много.

Он очень востребован на рынке, в том числе русскими коллекционерами. И надеюсь, что удастся привлечь их работы в эту вот огромную экспозицию. Это, кстати, будет одно из первых таких мероприятий сравнительно нового директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ольги Галактионовой».

В ноябре 2021-го в Новой Третьяковке представили работы Михаила Врубеля. Выставка длилась четыре месяца, за это время ее посетило больше 300 тыс. человек. По словам организаторов, это стало рекордом посещаемости среди всех временных экспозиций музея. Примерно такой же ажиотаж наблюдался и на показе полотен Виктора Васнецова, который проходил с мая по ноябрь 2024 года. Выставку картин Марка Шагала ждет сопоставимый успех, уверен арт-консультант Денис Лукашин: «С коммерческой точки зрения это очень интересная история из-за того, что он достаточно редкий художник, из-за того, что он есть только в коллекциях. По нему есть комитет, который определяет подлинность предметов и ведет реестр всех работ. Он находится во Франции. Не думаю, что они смогут собрать все работы, потому что, несмотря на то, что комитет ведет полный реестр владельцев, все равно многие продажи совершаются конфиденциально.

Но даже если это будет большинство, интерес к этой выставке будет крайне большим, потому что это своего рода такой недоступный художник, с одной стороны, его крайне мало, с другой стороны, ценовой диапазон не позволяет его приобретать большинству коллекционеров, потому что работы Шагала, даже очень средненькие, в принципе, все начинаются от нескольких сот тысяч долларов и уходят далеко за планку $10-15 млн, если это какие-то серьезные, знаковые его вещи.

Подобная выставка Шагала была, кстати, лет 10 назад в Третьяковке, и тоже был огромный ажиотаж. И я помню, что в Третьяковскую галерею выстраивалась очередь для того, чтобы попасть на эту выставку. Естественно, Врубель, Васнецов, Шагал — это все равно все первые имена. Врубель — вообще отдельно стоящий художник. И Врубеля еще заметно меньше, чем Шагала, только несколько коллекций. Крайне мало у кого есть живопись, в основном она вся в музеях. В принципе, по уровню это примерно одно и то же. Шагал, на самом деле, настолько же значимый художник».

Самой дорогой работой Марка Шагала считается картина «Влюбленные». В 2017-м она ушла с молотка на аукционе Sotheby's почти за 28,5 млн.

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