Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о нарушениях в отношении несовершеннолетнего в поселке Озерный, Татарстан. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Информационного центра СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкину доложат об избиении школьника в Высокогорском районе Татарстана

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Бастрыкину доложат об избиении школьника в Высокогорском районе Татарстана

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Следственный комитет со ссылкой на СМИ уточняет, что инцидент касается 14-летнего мальчика с задержкой физического развития, который три года подвергается травле со стороны сверстников. Два года назад один из одноклассников бросил бутылку в подростка, что привело к госпитализации с сотрясением мозга. В марте этого года мальчика избили, и он снова оказался в больнице. Несмотря на эти инциденты, школа и правоохранительные органы не приняли мер.

Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК России по Татарстану Валерия Липского доклады о ходе расследования. Контроль за исполнением поручения передан в центральный аппарат ведомства.

Влас Северин