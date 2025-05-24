Организация выпускного вечера для девятиклассников в столице Татарстана обходится в среднем в 13,5 тысяч рублей на ребенка. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани выпускной в 9 классе обходится в среднем в 13,5 тысяч рублей на ребенка

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани выпускной в 9 классе обходится в среднем в 13,5 тысяч рублей на ребенка

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Казани стоимость выпускного на 1,5 тыс. руб. дешевле, чем в Москве (15 тыс. руб.) и на 500 руб. меньше, чем в Санкт-Петербурге, где аналогичное мероприятие обойдется в 14 тыс. руб.

Для выпускников 11 классов расходы значительно выше. Средняя стоимость по России составляет 18 тыс. руб., тогда как в Москве достигает 23 тыс. руб., а в северной столице — 21 тыс. руб. Дополнительные затраты связаны с праздничной одеждой. Костюм для юноши-девятиклассника оценивается в 16,5 тыс. руб., для одиннадцатиклассника — в 18,5 тыс. руб. Девушки тратят на наряды 14 и 21 тыс. руб. соответственно.

Согласно исследованию, 6% девятиклассников и 3% одиннадцатиклассников вовсе не планируют посещать выпускные мероприятия.

Влас Северин