Россияне выбирают легкое и отечественное

Этим летом в моде легкие алкогольные напитка, а на фоне сокращения импорта россияне все чаще выбирают отечественные вина. Поставки вина в Россию в первом квартале сократились почти вдвое — сумма закупок составила $120 млн, сообщает «РИА Новости». Италия осталась крупнейшим поставщиком, но объемы ее поставок снизились почти втрое — до $32 млн. Импорт из Грузии сократился почти в 2,5 раза, из Латвии — на 10%. Испания, ранее входившая в пятерку крупнейших экспортеров, опустилась на девятое место. Сейчас объем ее поставок составляет всего $2,2 млн — это почти в пять раз меньше, чем год назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В то же время растет интерес к российским винам и продукции из Нового Света, отмечает президент Независимого винного клуба Владимир Цапелик: «Последние годы российские вина набирают спрос. Французских еще очень много, но по объемам российское вино начинает потихоньку доминировать. И к отечественным присоединяются грузинские, где-то недалеко армянские. Конечно, картина винного мира меняется довольно заметно. Интересно, что Португалия обогнала Испанию. Я думаю, что это по объемным показателям. И, конечно, трендом последнего времени является нашествие вин из Нового Света: Аргентина, Южная Африка, Чили. Надо сказать, что импортозамещение по вину будет достигнуто очень нескоро. Понадобятся, на мой взгляд, десятилетия, чтобы увеличить площадь российских виноградников. И вопрос, возможно ли это, потому что мы все-таки северная страна. Мы будем еще долго импортировать вина».

На этом фоне российские виноделы начали наращивать объемы производства. По данным «Известий», в 2024 году выпуск алкогольной продукции в стране превысил 10 млрд литров. Это максимум за восемь лет. Производство вина выросло на 14%, игристого — почти на 25%, ликерного — на 30%. По мнению исполнительного директора Fortwine Александра Липилина, летом 2025-го в тренде будут легкие алкогольные напитки: «Предпочтения потребителей сильно не поменялись, то есть по-прежнему пользуются популярностью из белых сортов: Pinot Grigio, Riesling, новозеландский Sauvignon blanc и Sauvignon blanc. Этот тренд, ему уже несколько лет, и он продолжается. Среди красных сортов пользуются популярностью вина не очень насыщенные, с не очень большим содержанием алкоголя, не очень терпкие, и связано это в первую очередь, конечно, с изменением в гастрономических пристрастиях, то есть кухня становится более легкой, и, соответственно, меняются вина, которые, собственно, эти блюда сопровождают

Что будут пить россияне этим летом? Думаю, что увеличится доля российских вин всевозможных сортов, то есть будут пытаться заменять и Pinot Grigio на какие-то российские аналоги. Достаточно много Chardonnay, Sauvignon blanc, особенно Sauvignon blanc из Дагестана — все это достаточно интересные продукты.

Естественно, будет расти доля потребления игристых вин. Этой тенденции тоже уже несколько лет: игристое из вина, которое являлось атрибутом праздника, становится вином, которое употребляют и в обычные дни, в том числе летом, на летних верандах».

В мире наблюдается устойчивая тенденция к снижению потребления алкоголя. В России этот тренд сохранялся на протяжении шести лет, однако в 2025 году ситуация начала меняться. По данным Минздрава, в марте потребление на душу населения составило около 8,5 литров алкоголя в год. Это на два 2,5% больше, чем годом ранее. Рост фиксируется второй месяц подряд.

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Валерия Калинина