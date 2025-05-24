Три человека пострадали при ударе ВСУ по Курской области

Украинская армия нанесла удар по поселку Пушкарожадинский Кореневского района Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. В результате ранены три человека — две женщины и один мужчина.

«У всех осколочные ранения — рук, ног, спины. Бригада скорой помощи сейчас везет их в Курскую областную больницу»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале. Пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь в полном объеме, заверил врио главы региона.

В ночь на 24 мая над российскими регионами сбили 94 беспилотника ВСУ. Два из них — в небе над Курской областью. С 11:50 до 12:50 мск силы ПВО уничтожили над регионом еще один беспилотник. Второй БПЛА сбит над Белгородской областью.