Археологи обнаружили следы протогорода в Ингушетии

В Джейрахском районе Ингушетии обнаружены следы поселения, которое потенциально является древним протогородом. Об этом сообщили в школе каменщиков-реставраторов «Наследие». Находка растянулась по Галгаевскому ущелью вдоль реки Ахк-Хий (Тетрицкали) и считается историческим местом формирования этноса галгаев (ингушей).

«Под нетронутым слоем дерна скрывались регулярные каменные стены, указывающие на ранее неизвестные сооружения. Протяженность стен — около двух километров! Они расположены между двумя реками, что говорит о возможном существовании не просто отдельных построек, а целого городского комплекса»,— сказано в Telegram-канале школы. Гендиректор «Наследия» Рамзан Султанов заявил, что последние находки позволят переосмыслить историю региона.

Ранее в Джейрахском районе были найдены сооружения циклопической кладки II тыс. до н. э. По мнению археологов, цикл открытий свидетельствует о непрерывности жизни на этой территории и может подтвердить наличие крупного поселения на месте нынешних разрушений.

Ингуши — нахский народ, проживающий на Северном Кавказе. Вместе с чеченцами образуют вайнахскую этническую общность. Горные ингушские сообщества начали расселяться по территории Джейраха к концу XVI—началу XVII веков.