В Новороссийске грузовой автомобиль с прицепом въехал в жилой дом

Грузовой автомобиль, перевозивший картофель, врезался сегодня, 24 мая, в жилой дом в Восточном внутригородском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Сегодня ранним утром из-за технической неисправности грузовой автомобиль врезался в жилой дом. Пострадавших нет. Оперативные службы на месте. Занимаются разгрузкой прицепа для дальнейшей эвакуации»,— написал господин Гавриков.

Для эвакуации автомобиля из его прицепа вручную выгрузили 30 т картофеля. Сейчас дорожные службы эвакуируют фуру от стены дома.

Алена Воробьева