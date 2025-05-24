Жителя Макушинского округа подозревают в незаконной переделке оружия и патронов

Следствие МО МВД России «Макушинский» возбудило уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Его подозревают в переделке и хранении оружия и патронов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Курганской области.

Оперативники изъяли по месту проживания подозреваемого гладкоствольное охотничье ружье, две металлические банки с порохом, более 150 самозарядных патронов 12 калибра, гильзы 16 калибра, ствольную коробку с прикладом от ружья и другие приспособления для заряжения патронов. Часть изъятых патронов снаряжены самодельным способом. В отношении местного жителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.