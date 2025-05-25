Полицейская проверка завершилась в колонии

Мытищинский городской суд Подмосковья вынес приговор по делу о коррупции в линейном отделе полиции на водном транспорте МВД России по ЦФО. Как стало известно “Ъ”, за получение взятки в 3 млн рублей за прекращение проверки бизнесмена исполнявшего обязанности начальника ОЭБиПК майора полиции Сергея Яковлева суд отправил в колонию на восемь лет строгого режима, а отставного капитана 2-го ранга ВМФ Дениса Чикина — на семь лет за посредничество. Защита фигурантов намерена обжаловать приговор, который считает незаконным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получении взятки в особо крупном размере) было возбуждено следственным отделом по городу Мытищи СКР весной 2024 года по заявлению индивидуального предпринимателя Алексея Михеева, который занимался организацией прогулок на катерах и яхтах в Подмосковье. Он обратился в ГУСБ МВД и сообщил, что проводившие проверку сотрудники линейного отдела полиции на водном транспорте МВД России по ЦФО (они заподозрили, что бизнесмен оказывает услуги гражданам без лицензии) требуют у него взятку в размере 3 млн руб. за ее прекращение и невозбуждение уголовного дела по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В ГУСБ бизнесмена снабдили необходимой аппаратурой, после чего все его встречи со стражами порядка писались.

В ночь на 12 апреля 2024 в элитном коттеджном поселке «Пестово Life» в Мытищах с поличным был задержан начальник отделения уголовного розыска, врио начальника полиции линейного отдела внутренних дел на водном транспорте 33-летний Вячеслав Булавин. Он приехал домой к бизнесмену Михееву для получения 3 млн рублей, из которых лишь 100 тыс. были настоящими, а остальные оказались «куклой».

Утром того же дня сотрудники ГУСБ МВД при выходе из дома в Подмосковье задержали майора полиции Сергея Яковлева, который непосредственно занимался проведением проверки в отношении Михеева. Следствие сочло, что он был с Булавиным в сговоре. Обоим инкриминировали ч. 6 ст. 290 УК РФ и арестовали. Позже обвинение в посредничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) предъявили жителю Химок, отставному капитану 2-го ранга, военному пенсионеру Денису Чикину, который после выхода в отставку по болезни стал зарабатывать на жизнь капитаном яхты на Москве-реке. Именно он, согласно материалам дела, и свел Булавина с Михеевым, после чего полицейский предложил бизнесмену решить вопрос с прекращением проверки.

Интересно, что в ходе вышеописанных событий Дениса Чикина не было в Москве, он лишь созванивался с майором Булавиным и бизнесменом Михеевым из Севастополя, где проводил время с семьей. Написав явку с повинной, Чикин долгое время проходил по делу лишь свидетелем, но в ноябре 2024 года ему было предъявлено обвинение, а следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении его под стражу, однако тот отправил Дениса Чикина под домашний арест.

Стоит отметить, что основной фигурант дела Вячеслав Булавин почти сразу после задержания ходатайствовал об отправке на СВО, однако ходатайство вначале отклонили. Повторное обращение было удовлетворено лишь спустя много месяцев, после того как майор заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на других фигурантов, признавшись, что рассчитывал получить «долю» в размере от 20% до 50% от запрошенных у Михеева средств. Дело в отношении него выделили в отдельное производство и приостановили.

Что же касается Сергея Яковлева и Дениса Чикина, то оба в суде категорически отрицали вину, утверждая, что майор Булавин их оговорил. Так, Сергей Яковлев заявил, что ни о чем не договаривался со своим начальником, а также не требовал денег у Михеева, который пришел к нему на первый опрос 22 марта 2024 года уже с диктофоном.

Интересно, что во время очередного визита коммерсанта в полицию Булавин заметил в кармане у него трекер с инвентарным номером, однако тот успокоил его, сказав, что это устройство он использует для отслеживания местонахождением своих лодок.

Сергей Яковлев утверждал, что Булавин действовал самостоятельно и о прекращении проверки в отношении Михеева с ним не договаривался.

Также на своей невиновности настаивал и Денис Чикин, сказавший, что свел Булавина с бизнесменом Михеевым «по дружбе». В суде он пояснил, что явку с повинной написал, опасаясь ареста, и фактически не давал признательных показаний, а лишь обещал «рассказать об известных ему обстоятельствах его общения с Булавиным и Михеевым».

Однако Мытищинский горсуд Подмосковья суд счел вину обоих фигурантов доказанной, приговорив Сергея Яковлева к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 6 млн рублей, а Дениса Чикина — к семи годам также строгого режима, но без штрафа. Последний был взят под стражу в зале суда.

Защитники подсудимых заявили “Ъ”, что не согласны с приговором и намерены подать на него апелляцию. Так, адвокат Сергея Яковлева Алексей Корябин назвал решение суда «опасным прецедентом», отметив, что в основу приговора «легли показания лишь одного-единственного человека — майора Булавина, который дал их, чтобы облегчить свою участь», а проведенная по делу лингвистическая экспертиза вызывает у защиты множество вопросов.

Защитник отметил, что главного свидетеля обвинения так и не допросили в суде, ограничившись оглашением его показаний.

«Это очень опасно, когда при помощи слов одного-единственного человека любого неугодного чиновника или сотрудника правоохранительных органов можно подвести под уголовное дело»,— сказал господин Корябин. Он добавил, что материал проверки в отношении бизнесмена Михеева, после того как возбудили дело в отношении полицейских, «бесследно исчез».

Аналогичной позиции придерживается и защитник Дениса Чикина Андрей Давыдов, считающий, что вина его подзащитного также доказана не была. Адвокат сообщил, что Чикин, 20 лет прослуживший в вооруженных силах и являющийся военным пенсионером ВМФ, страдает целым рядом заболеваний — тяжелой формой ишемической болезни сердца, астмой и заболеванием костно-мышечной системы, которые внесены в список препятствующих отбытию наказания.

Мария Локотецкая