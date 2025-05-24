Глава Саратова сообщил о начале ремонта подъездной дороги к Хмелевке

На будущей неделе стартует ремонт подъездной дороги к поселку Хмелевка Саратовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Саратова Михаил Исаев.

По словам главы Саратова, протяженность автоподъезда составит 1,8 км. Специалистам предстоит провести работы по устройству щебеночного основания и асфальтировке.

Михаил Исаев отметил: ремонт должен завершиться до 30 июня. Он поручил председателю комитета дорожного хозяйства проконтролировать работу подрядчика.

Павел Фролов