Падение легкомоторного самолета в Ростовской области будет расследовать МАК

Росавиация классифицировала как аварию вчерашнее падение легкомоторного самолета СП-37М (регистрационный номер RA-1461G) в Орловском районе Ростовской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале представителя ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: представитель Росавиации Фото: представитель Росавиации

Отмечается, что при выполнении вынужденной посадки на подобранную площадку воздушное судно получило значительные повреждения. Находившийся на борту самолета пилот выполнял авиационно-химические работы, в результате происшествия он не пострадал.

Расследованием причин аварии займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации, сказано в сообщении.

Кристина Федичкина